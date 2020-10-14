21:13 14 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск
Урна для голосования на одном из избирательных участков, расположенных в районе Шохмансур города Душанбе

ЦИК Таджикистана утвердил итоги президентских выборов

Sputnik
Политика
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/0e/15184116.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201014/15184099/TsIK-Tadzhikistana-utverdil-itogi-prezidentskikh-vyborov.html

Выборы главы республики состоялись 11 октября. За пост боролись пять кандидатов, все они — лидеры политических сил.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Центризбирком Таджикистана утвердил итоги выборов президента страны, которые прошли в минувшее воскресенье. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Явка избирателей составила 85,44 процента. Всего проголосовать за главу государства пришли 4 238 839 гражданина, включенных в списки.

Победу одержал действующий глава государства Эмомали Рахмон, набравший 90,92 процента голосов.

За ним следуют Рустам Латифзода (3,02 процента), Рустам Рахматзода (2,14 процента), Абдухалим Гаффорзода (1,49 процента), Миродж Абдуллоев (1,17 процента).

Подготовка к президентским выборам в Таджикистане
Sputnik
Подготовка к президентским выборам в Таджикистане

Эмомали Рахмону вручат удостоверение ЦИК, а день инаугурации будет определен на ближайшем заседании двух палат парламента страны. В предыдущий раз она состоялась 16 ноября, через десять дней после проведения выборов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже поздравил своего таджикского коллегу с победой и пожелал ему больших успехов в работе на благо и процветание народа республики.

Теги:
Эмомали Рахмон, политика, выборы президента, выборы, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область и ознакомился с работами по восстановлению региона после обрушившегося на него в мае 2020 года стихийного бедствия.
Жизнь после наводнения: как восстанавливается Сырдарьинская область
Бегать и унижаться - ниже нашего достоинства: Лавров про прекращение диалога с ЕС
Бегать и унижаться - ниже нашего достоинства: Лавров о прекращении диалога с ЕС
Иностранные предприятия в Узбекистане
Работайте у нас, как дома: иностранные предприятия в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться