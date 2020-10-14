ЦИК Таджикистана утвердил итоги президентских выборов

Выборы главы республики состоялись 11 октября. За пост боролись пять кандидатов, все они — лидеры политических сил.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Центризбирком Таджикистана утвердил итоги выборов президента страны, которые прошли в минувшее воскресенье. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Явка избирателей составила 85,44 процента. Всего проголосовать за главу государства пришли 4 238 839 гражданина, включенных в списки.

Победу одержал действующий глава государства Эмомали Рахмон, набравший 90,92 процента голосов.

За ним следуют Рустам Латифзода (3,02 процента), Рустам Рахматзода (2,14 процента), Абдухалим Гаффорзода (1,49 процента), Миродж Абдуллоев (1,17 процента).

Sputnik Подготовка к президентским выборам в Таджикистане

Эмомали Рахмону вручат удостоверение ЦИК, а день инаугурации будет определен на ближайшем заседании двух палат парламента страны. В предыдущий раз она состоялась 16 ноября, через десять дней после проведения выборов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже поздравил своего таджикского коллегу с победой и пожелал ему больших успехов в работе на благо и процветание народа республики.