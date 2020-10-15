Арипов поздравил Жапарова с назначением главой правительства Кыргызстана

Глава правительства выразил надежду на расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, а также на дальнейшее укрепление стратегического партнерства на благо двух стран и народов.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана поздравил своего кыргызского коллегу Садыра Жапарова с назначением на пост премьера Киргизии, сообщает пресс-служба правительства Узбекистана.

"Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов направил Садыру Жапарову поздравительное послание в связи с назначением на пост премьер-министра Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Глава правительства выразил надежду на расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, а также на дальнейшее укрепление стратегического партнерства на благо двух стран и народов.

Сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о том, что решил уйти в отставку.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - заявил он в обращении к нации.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку.