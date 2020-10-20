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Премьер-министры РФ и Узбекистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество

© Sputnik / Тигран Меграбян
Политика
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20211
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201020/15222777/Premer-ministry-RF-i-Uzbekistana-obsudili-torgovo-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo.html

Главы правительств рассмотрели совместные меры по противодействию новой коронавирусной инфекции, а также актуальные вопросы российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в СНГ.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами и взаимодействия в СНГ, сообщается на сайте кабмина РФ.

"Главы правительств рассмотрели совместные меры по противодействию новой коронавирусной инфекции, а также актуальные вопросы российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в СНГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мишустин и Арипов также обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.

Теги:
Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Абдулла Арипов, Михаил Мишустин



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