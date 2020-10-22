Названа дата проведения саммита ШОС

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет 10 ноября в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе ШОС.
"В ходе встречи лидеры обсудят вопросы дальнейшего укрепления и углубления взаимодействия в рамках ШОС, в том числе в контексте глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции", — говорится в информации.
Наблюдатели в ШОС на данный момент — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Россия председательствует в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах.