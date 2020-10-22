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Флаги стран-участниц ШОС

Названа дата проведения саммита ШОС

AP Photo
Политика
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Sputnik Узбекистан
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Главы государств обсудят вопросы дальнейшего укрепления и углубления взаимодействия в рамках организации.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет 10 ноября в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе ШОС.

"В ходе встречи лидеры обсудят вопросы дальнейшего укрепления и углубления взаимодействия в рамках ШОС, в том числе в контексте глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции", — говорится в информации.

Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СМИД ШОС в Москве
МИД Узбекистана
Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СМИД ШОС в Москве
Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Государствами-членами ШОС являются восемь стран: Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Наблюдатели в ШОС на данный момент — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Россия председательствует в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах.

Теги:
Россия, Узбекистан, безопасность, политика, ШОС



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