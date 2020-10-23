Главы МИД Узбекистана и Пакистана обсудили перспективы сотрудничества

В ходе беседы была отмечена важность объединения совместных усилий для достижения мира и стабильности в Афганистане посредством вовлечения страны в региональные экономические процессы.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Накануне состоялся телефонный разговор глав МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова и Пакистана Шаха Махмуда Курейши. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Во время беседы министры обсудили состояние и перспективы узбекско-пакистанских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и других сферах.

Также была отмечена важность объединения совместных усилий для достижения мира и стабильности в Афганистане посредством вовлечения страны в региональные экономические процессы.

"Особое внимание уделено вопросам развития транспортных коридоров между Центральной и Южной Азией, а также увеличения объемов взаимной торговли", - информируется в релизе.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств отдельно рассмотрели перспективы многостороннего сотрудничества в рамках международных организаций.

Напомним: в сентябре текущего года заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и инвестиций Узбекистана Сардор Умурзаков посетил Исламабад и провел переговоры с министром по морским делам Пакистана Али Хайдером Заиди. В ходе встречи стало известно, что Узбекистан намерен активно использовать инфраструктуру портов Пакистана для транзита своих грузов на внешние рынки.