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Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 6 ноября

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201027/15272427/Zasedanie-Soveta-glav-pravitelstv-SNG-proydet-6-noyabrya.html

Подготовка к заседанию Совета глав правительств стала одной из тем очередного заседания Совета постпредов стран-участниц СНГ при уставных и других органах Содружества, которое состоялось во вторник в Исполкоме СНГ в Минске.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в онлайн-формате, сообщил постпред Узбекистана при уставных и других органах Содружества, посол республики в Беларуси Насирджан Юсупов, пишет РИА Новости.

Подготовка к заседанию Совета глав правительств стала одной из тем очередного заседания Совета постпредов стран-участниц СНГ при уставных и других органах Содружества, которое состоялось во вторник в Исполкоме СНГ в Минске.

"Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в онлайн-формате, что вызвано эпидситуацией в странах Содружества. На заседании будет рассмотрен план мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) стратегии экономического развития стран СНГ на период до 2030 года. Это достаточно обширный документ, который включает более 300 пунктов, охватывает все стороны социально-экономического развития стран Содружества и нацелен на создание достойных условий для жизни граждан стран СНГ", - говорится в сообщении.

Кроме того, постпреды обсудили деятельность межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ и вопрос об их участии в XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая предусмотрена планом мероприятий, посвященных 30-летию СНГ.

Следующее заседание Совета постпредов намечено на 24 ноября.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, СНГ, СНГ, СНГ, Беларусь



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