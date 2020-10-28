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Пленарное заседание Генассамблеи ООН

Узбекистан принял участие в заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН

© Sputnik / Брайан Смит
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201028/15273468/Uzbekistan-prinyal-uchastie-v-zasedanii-vysokogo-urovnya-Generalnoy-assamblei-OON.html

Узбекистан твердо намерен и дальше вносить свой вклад в деятельность ООН с целью реализации международной повестки дня на практике.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В понедельник в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялось специальное заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи в ознаменование 75-й годовщины ООН, сообщает правительственный портал республики Узбекистан.

В мероприятии с видео-обращением принял участие министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов.

В своем выступлении он подчеркнул, что благодаря этой универсальной организации мировое сообщество имеет возможность консолидировать общие усилия в решении наиболее острых задач, затрагивающих интересы, как всего человечества, так и отдельных стран и регионов.

"Лидерство ООН в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями вновь продемонстрировало эффективность тесного международного сотрудничества", - сказал Камилов.

Особое внимание обращено на то, что сегодня Узбекистан вступил в качественно новый этап своего развития, страна достигла значимых результатов в осуществлении открытой, прагматичной и конструктивной внешней политики, успешно реализуется новый курс президента Шавката Мирзиёева по укреплению политического доверия и взаимопонимания в Центральной Азии.

Подчеркнуто, что Узбекистан продолжает играть важную роль в консолидации усилий государств-членов ООН с целью положить конец войне в Афганистане. В результате появились реальные возможности для начала мирного процесса в этой стране.

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Кроме того, акцентировано внимание на важных инициативах руководства Узбекистана в рамках ООН, в частности, по разработке международной конвенции о правах молодежи и принятию проекта специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по объявлению региона Приаралья Зоной экологических инноваций и технологий.

В завершение своего выступления министр отметил, что Узбекистан твердо намерен и дальше вносить свой вклад в деятельность ООН с целью реализации международной повестки дня на практике.

Теги:
Встреча, Абдулазиз Камилов, Узбекистан, Узбекистан, ООН, ООН



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