Танзила Нарбаева проведет переговоры в Женеве

В рамках официального визита председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана встретится с главами ведущих международных организаций.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева находится с рабочим визитом в Женеве, сообщают в пресс-службе высшего органа госуправления.

В связи с реализацией инициатив президента Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и избранием Узбекистана в члены Совета ООН по правам человека Нарбаева проведет переговоры с главами ведущих международных организаций.

Напомним: глава республики в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН предложил принять Международный кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии COVID-19 под эгидой ООН.