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Танзила Нарбаева

Танзила Нарбаева проведет переговоры в Женеве

Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201028/15276305/Tanzila-narbaeva-provedet-peregovory-v-Zheneve.html

В рамках официального визита председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана встретится с главами ведущих международных организаций.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева находится с рабочим визитом в Женеве, сообщают в пресс-службе высшего органа госуправления.

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Выступление Мирзиёева на Генассамблее ООН — видео

В связи с реализацией инициатив президента Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и избранием Узбекистана в члены Совета ООН по правам человека Нарбаева проведет переговоры с главами ведущих международных организаций.

Напомним: глава республики в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН предложил принять Международный кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии COVID-19 под эгидой ООН.

Теги:
Женева, переговоры, Танзила Нарбаева, Генассамблея ООН, Узбекистан



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