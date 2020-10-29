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Посол Польши завершил дипмиссию в Узбекистане

Пресс-служба МИД Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201029/15283205/Posol-Polshi-zavershil-dipmissiyu-v-Uzbekistane.html

В рамках встречи главы МИД республики с Петром Ивашкевичем было отмечено, что несмотря на пандемию, товарооборот между странами с января по сентябрь 2020-го вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Абдулазиз Камилов принял посла Польши Петра Ивашкевича, завершающего свою дипломатическую миссию в Узбекистане. Об этом сообщили в МИД республики.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-польских многоплановых отношений.

"Ключевым направлением взаимодействия с Польшей является развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, которое за последние годы получило значительную активизацию", - подчеркивает пресс-служба.
Картофель
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Отмечается, что несмотря на пандемию, товарооборот между странами в период с января по сентябрь 2020-го вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло за счет экспорта узбекской сельскохозяйственной продукции в Польшу.

Помимо этого, стороны выразили заинтересованность в расширении связей в сфере образования. В частности, в настоящее время прорабатывается вопрос реализации проекта по открытию филиала Варшавского университета менеджмента в Андижане.

В заключение встречи посол поблагодарил за поддержку его деятельности в качестве главы дипмиссии Польши в Ташкенте.

Теги:
дипломаты, Посол, МИД Узбекистана, Польша, Узбекистан



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