Посол Польши завершил дипмиссию в Узбекистане

В рамках встречи главы МИД республики с Петром Ивашкевичем было отмечено, что несмотря на пандемию, товарооборот между странами с января по сентябрь 2020-го вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Абдулазиз Камилов принял посла Польши Петра Ивашкевича, завершающего свою дипломатическую миссию в Узбекистане. Об этом сообщили в МИД республики.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-польских многоплановых отношений.

"Ключевым направлением взаимодействия с Польшей является развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, которое за последние годы получило значительную активизацию", - подчеркивает пресс-служба.

Отмечается, что несмотря на пандемию, товарооборот между странами в период с января по сентябрь 2020-го вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло за счет экспорта узбекской сельскохозяйственной продукции в Польшу.

Помимо этого, стороны выразили заинтересованность в расширении связей в сфере образования. В частности, в настоящее время прорабатывается вопрос реализации проекта по открытию филиала Варшавского университета менеджмента в Андижане.

В заключение встречи посол поблагодарил за поддержку его деятельности в качестве главы дипмиссии Польши в Ташкенте.