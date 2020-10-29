Сколько абонентов подключены к интернету в Узбекистане — Госкомстат

Наибольшее количество абонентов выявлено в Ташкенте. Самый минимальный показатель по республике зафиксирован в Сырдарьинской области.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. По данным Государственного комитета по статистике, на 1 января 2020 года количество интернет-абонентов в Узбекистане составило 16,4 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число новых пользователей увеличилось на 3,1 млн (23,0%) человек.

В Госкомстате отмечают, что наибольшее количество абонентов выявлено в Ташкенте. В столице зафиксировано свыше 3,5 тысяч новых интернет-подключений. В Сырдарьинской области к услугам интернет-провайдеров обратились около 450 раз, что стало самым минимальным показателем по республике.

Напомним: согласно обнародованному списку глобального рейтинга Speedtest, по скорости мобильного Интернета республика поднялась на две позиции выше и расположилась на 96-м месте из 175 стран-участников.