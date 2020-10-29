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Шавкат Мирзиёев примет участие в онлайн-форуме по борьбе с COVID-19

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20201029/15286513/Shavkat-Mirziev-primet-uchastie-v-onlayn-forume-po-borbe-s-COVID-19.html

Предусматривается, что Мирзиёев в своем выступлении остановится на наиболее актуальных вопросах региональной политики и перспективах дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие во Втором Международном форуме северного экономического сотрудничества в Сеуле в формате видеоконференции, где планируется обсудить вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

"По приглашению президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, 30 октября президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев примет участие во Втором Международном форуме северного экономического сотрудничества, который пройдет в Сеуле в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.

В повестку дня мероприятия включены вопросы совместного преодоления последствий пандемии коронавируса и расширения международного партнерства.

Предусматривается, что Мирзиёев в своем выступлении остановится на наиболее актуальных вопросах региональной политики и перспективах дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

В работе форума, помимо глав Узбекистана и Южной Кореи, ожидается участие президентов России, Казахстана, Туркменистана, Монголии.

Теги:
пандемия, коронавирус, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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