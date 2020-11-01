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Парламентские выборы в Грузии: подсчитаны голоса с 58,5% участков

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201101/15299351/Parlamentskie-vybory-v-Gruzii-podschitany-golosa-s-585-uchastkov.html

Выборы прошли в субботу. Депутаты избираются на четырехлетний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обработала бюллетени с 58,54 процента участков. По предварительным данным, правящая партия "Грузинская мечта" набирает 49,32 процента голосов, у оппозиционного блока "Сила в единстве", в который входит "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили, — 25,94 процента, пишет Sputnik Грузия.

В парламент также проходят "Европейская Грузия", "Альянс патриотов", "Лело", "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели" и "Гражданин".

Парламентские выборы прошли в Грузии в субботу. Депутаты избираются на четырехлетний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам.

Проходной барьер для партий составляет один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50 процентов голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая наберет свыше 40 процентов голосов избирателей.

Теги:
политика, парламентские выборы, выборы, Грузия



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