Парламентские выборы в Грузии: подсчитаны голоса с 58,5% участков

Выборы прошли в субботу. Депутаты избираются на четырехлетний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обработала бюллетени с 58,54 процента участков. По предварительным данным, правящая партия "Грузинская мечта" набирает 49,32 процента голосов, у оппозиционного блока "Сила в единстве", в который входит "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили, — 25,94 процента, пишет Sputnik Грузия.

В парламент также проходят "Европейская Грузия", "Альянс патриотов", "Лело", "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели" и "Гражданин".

Парламентские выборы прошли в Грузии в субботу. Депутаты избираются на четырехлетний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам.

Проходной барьер для партий составляет один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50 процентов голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая наберет свыше 40 процентов голосов избирателей.