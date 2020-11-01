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ЦИК Молдовы

Молдова выбирает президента: кто голосует активнее всего

Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201101/15300783/Moldova-vybiraet-prezidenta-kto-golosuet-aktivnee-vsego.html

Чтобы выборы были признаны состоявшимися, явка должна превысить 33,3 процента. Если ни один из кандидатов не сможет в первом туре заручиться поддержкой более 50 процентов граждан, то второй тур состоится 15 ноября.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Граждане Молдовы в воскресенье выбирают главу государства на следующие четыре года. К 9.00 явка составила 2,06 процента, сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на данные Центризбиркома.

Принять участие в выборах успели уже более 58,3 тысячи человек. Активнее всего голосуют избиратели в возрасте от 56 до 70 лет.

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Чтобы президентские выборы были признаны состоявшимися, явка должна превысить 33,3 процента. За проведением голосования следят около 1,9 тысячи местных и 309 международных наблюдателей. Избирательные участки закроются в 21.00 по местному времени.

На пост президента претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Игорь Додон и лидер проевропейской оппозиции, глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50 процентов голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.

Теги:
голосование, выборы президента, президент, Молдова



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