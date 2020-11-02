Оно принято в рамках реализации указа президента Узбекистана об утверждении национальной стратегии страны по правам человека и в тесном сотрудничестве с офисом Госдепартамента США по глобальным вопросам женщин.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Узбекистан и США приняли Совместное заявление о женщинах, мире и безопасности, сообщает ИА "Дуне".

"Оно принято в рамках реализации указа президента Узбекистана об утверждении национальной стратегии страны по правам человека и в тесном сотрудничестве с офисом Госдепартамента США по глобальным вопросам женщин. Последний выразил готовность содействовать в разработке Национального плана действий Узбекистана по выполнению Резолюции 1325", - говорится в информации.

При поддержке США и гражданского общества в плане будет подчеркнуто значение, которое правительство Узбекистана придает поощрению и защите прав женщин, а также важность содействия продвижению женщин в политической, экономической и социальной сферах. Полное и значимое участие женщин на всех уровнях принятия решений ведет к созданию более мирных и процветающих обществ.

В настоящее время с офисом Госдепартамента по глобальным вопросам женщин прорабатывается проведение трехстороннего бизнес-форума высокого уровня с участием женщин-лидеров в области предпринимательства из США, Узбекистана и Афганистана.