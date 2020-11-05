Главы правительств стран СНГ встретятся онлайн 6 ноября

В частности, планируется утвердить план мероприятий реализации стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств — участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2020–2025 годов.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Заседание совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится 6 ноября в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ.

Ожидается, что стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве и обсудят план мероприятий для реализации первого этапа (на 2021–2025 годы) стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.

"Без обсуждения планируется подписать целый ряд предварительно согласованных документов по различным направлениям деятельности", — проинформировали в пресс-службе.

К ним относятся три программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, в сфере инноваций и в повышении качества жизни ветеранов войн — участников локальных конфликтов и членов их семей.

"Намечено подписание двух соглашений, регламентирующих взаимодействие в области трансграничных перевозок радиоактивных материалов и цифрового развития общества, а также двух концепций — межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения — вместе с планами мероприятий по их реализации", — говорится в публикации.

Кроме того, планируется утвердить план мероприятий реализации стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств — участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2020–2025 годов и план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ на 2021–2022 годы.

Также готовы к подписанию документы, "касающиеся развития объединенных систем ПВО и контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран Содружества".

Традиционно большой блок документов, предлагаемых к подписанию главами правительств, будет касаться и финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств, отмечается в сообщении.

С 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан. Заседание совета глав государств Содружества должно было пройти в формате видеоконференции 16 октября, однако оно было перенесено. Новую дату еще не озвучили.