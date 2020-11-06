Абдулла Арипов встретился с главой МИД Кыргызстана

Политика 10:02 06.11.2020 (обновлено 10:43 06.11.2020) Получить короткую ссылку 78 0 0
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В ходе переговоров премьер-министр Узбекистана подчеркнул важность поэтапного выполнения всех предыдущих договоренностей в рамках укрепления деловых отношений с соседним государством.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Накануне премьер-министр Абдулла Арипов принял главу МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева, сообщает пресс-служба правительственного портала Узбекистана.
В ходе переговоров Абдулла Арипов подчеркнул важность поэтапного выполнения всех предыдущих договоренностей в рамках укрепления деловых отношений с Кыргызстаном.
Также на встрече обсуждались перспективы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Помимо этого, были рассмотрены пути устранения негативных последствий пандемии коронавируса в двух республиках.
Ранее
состоялась
встреча глав МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова и Кыргызстана Руслана Казакбаева, прибывшего в Ташкент с рабочим визитом. Во время мероприятия министры подчеркнули важность продолжения проведения двусторонних мероприятий, в том числе очередного раунда узбекско-кыргызской межправкомиссии и совета хокимов (полномочных представителей) приграничных областей двух стран.