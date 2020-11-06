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Абдулла Арипов встретился с главой МИД Кыргызстана

Правительственный портал Узбекистана
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20201106/15333536/Abdulla-Aripov-vstretilsya-s-glavoy-MID-Kyrgyzstana-.html

В ходе переговоров премьер-министр Узбекистана подчеркнул важность поэтапного выполнения всех предыдущих договоренностей в рамках укрепления деловых отношений с соседним государством.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Накануне премьер-министр Абдулла Арипов принял главу МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева, сообщает пресс-служба правительственного портала Узбекистана.

В ходе переговоров Абдулла Арипов подчеркнул важность поэтапного выполнения всех предыдущих договоренностей в рамках укрепления деловых отношений с Кыргызстаном.

Также на встрече обсуждались перспективы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Помимо этого, были рассмотрены пути устранения негативных последствий пандемии коронавируса в двух республиках.

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Ранее состоялась встреча глав МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова и Кыргызстана Руслана Казакбаева, прибывшего в Ташкент с рабочим визитом. Во время мероприятия министры подчеркнули важность продолжения проведения двусторонних мероприятий, в том числе очередного раунда узбекско-кыргызской межправкомиссии и совета хокимов (полномочных представителей) приграничных областей двух стран.

Теги:
переговоры, Руслан Казакбаев, Абдулла Арипов, Кыргызстан, Узбекистан



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