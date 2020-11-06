Абдулла Арипов встретился с главой МИД Кыргызстана

В ходе переговоров премьер-министр Узбекистана подчеркнул важность поэтапного выполнения всех предыдущих договоренностей в рамках укрепления деловых отношений с соседним государством.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Накануне премьер-министр Абдулла Арипов принял главу МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева, сообщает пресс-служба правительственного портала Узбекистана.

В ходе переговоров Абдулла Арипов подчеркнул важность поэтапного выполнения всех предыдущих договоренностей в рамках укрепления деловых отношений с Кыргызстаном.

Также на встрече обсуждались перспективы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Помимо этого, были рассмотрены пути устранения негативных последствий пандемии коронавируса в двух республиках.