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Посол Узбекистана вручил верительные грамоты главе Омана

Пресс-служба ИА "Дунё"
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201106/15342226/Posol-Uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-glave-Omana.html

Правитель государства выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и организации визитов на различных уровнях.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Накануне во дворце аль-Барака посол Узбекистана Анвар Абдухалимов вручил верительные грамоты султану Омана Хайсаму бин Тарику Аль Саиду. Об этом сообщает ИА "Дунё".

Пресс-служба ИА "Дунё"
Посол Узбекистана на официальной встрече с главой Омана

В ходе встречи глава государства  выразил свое удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений. В частности, речь зашла о новом здании библиотеки Института востоковедения имени Абу Райхана аль-Беруни в Ташкенте, построенном оманскими специалистами.

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Султан Омана также отметил заинтересованность в налаживании дальнейшего сотрудничества и организации визитов на различных уровнях.

Напомним: в начале 2019 года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с послом Омана Ахмадом бин Саидом бин Умаром ал-Касирий. Стороны обменялись мнениями относительно перспектив сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Теги:
сотрудничество, Оман, Узбекистан



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