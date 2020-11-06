Посол Узбекистана вручил верительные грамоты главе Омана

Правитель государства выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и организации визитов на различных уровнях.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Накануне во дворце аль-Барака посол Узбекистана Анвар Абдухалимов вручил верительные грамоты султану Омана Хайсаму бин Тарику Аль Саиду. Об этом сообщает ИА "Дунё".

Пресс-служба ИА "Дунё" Посол Узбекистана на официальной встрече с главой Омана

В ходе встречи глава государства выразил свое удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений. В частности, речь зашла о новом здании библиотеки Института востоковедения имени Абу Райхана аль-Беруни в Ташкенте, построенном оманскими специалистами.

Султан Омана также отметил заинтересованность в налаживании дальнейшего сотрудничества и организации визитов на различных уровнях.

Напомним: в начале 2019 года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с послом Омана Ахмадом бин Саидом бин Умаром ал-Касирий. Стороны обменялись мнениями относительно перспектив сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.