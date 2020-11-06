Следующее заседание глав правительств СНГ пройдет весной в Минске

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в столице Беларуси в мае следующего года, сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
"Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств решено провести в Минске 28 мая 2021 года", — говорится в публикации по итогам заседания, которое прошло под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в пятницу в формате видеоконференции.
Главы кабминов обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, в том числе с учетом эпидемиологической ситуации.
Какие документы были утверждены и подписаны:
- План мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года;
- программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, сфере инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн — участников локальных конфликтов и членов их семей;
- два соглашения, регламентирующих взаимодействие в области трансграничных перевозок радиоактивных материалов и цифрового развития обществ;
- две концепции: межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения (вместе с планами мероприятий по их реализации);
- документы, касающиеся развития объединенных систем ПВО и контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран Содружества;
- План мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств — участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2020–2025 годов;
- План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ на 2021–2022 гг.;
- другие документы.