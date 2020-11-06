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Следующее заседание глав правительств СНГ пройдет весной в Минске

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201106/15342498/Sleduyuschee-zasedanie-glav-pravitelstv-SNG-proydet-vesnoy-v-Minske.html

В пятницу под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова состоялось очередное заседание глав кабминов Содружества.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в столице Беларуси в мае следующего года, сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств решено провести в Минске 28 мая 2021 года", — говорится в публикации по итогам заседания, которое прошло под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в пятницу в формате видеоконференции.

Главы кабминов обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, в том числе с учетом эпидемиологической ситуации.

Какие документы были утверждены и подписаны:

  • План мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года;
  • программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, сфере инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн — участников локальных конфликтов и членов их семей;
  • два соглашения, регламентирующих взаимодействие в области трансграничных перевозок радиоактивных материалов и цифрового развития обществ;
  • две концепции: межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения (вместе с планами мероприятий по их реализации);
  • документы, касающиеся развития объединенных систем ПВО и контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран Содружества;
  • План мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств — участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2020–2025 годов;
  • План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ на 2021–2022 гг.;
  • другие документы.
Теги:
Экономика, политика, Абдулла Арипов, Узбекистан, документы, СНГ



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