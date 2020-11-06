Следующее заседание глав правительств СНГ пройдет весной в Минске

В пятницу под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова состоялось очередное заседание глав кабминов Содружества.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в столице Беларуси в мае следующего года, сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств решено провести в Минске 28 мая 2021 года", — говорится в публикации по итогам заседания, которое прошло под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в пятницу в формате видеоконференции.

Главы кабминов обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, в том числе с учетом эпидемиологической ситуации.

Какие документы были утверждены и подписаны: