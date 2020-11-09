Президент Узбекистана примет участие в саммите ШОС

С видеообращением к участникам саммита также выступит генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет 10 ноября в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе президента.

В повестку встречи включены вопросы дальнейшего углубления многопланового взаимодействия в рамках ШОС в контексте усиления новых глобальных вызовов и угроз.

Главы делегаций государств-членов и наблюдателей проанализируют современный уровень и обсудят перспективы развития многосторонних отношений по приоритетным направлениям, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Ожидается, что с видеообращением к участникам саммита также выступит генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

По итогам заседания планируется принятие пакета документов, направленных на расширение взаимовыгодного сотрудничества в рамках ШОС, в том числе в области обеспечения безопасности, экономической кооперации, внедрения цифровых технологий, развития сельских территорий, эффективного противодействия эпидемиям и в других сферах.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет заседание совета глав государств-членов ШОС в режиме видеоконференции, будет принята Московская декларация.