Назначены новые руководители департаментов Минфина

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В центральном аппарате Министерства финансов произошли кадровые изменения, сообщают в пресс-службе органа госуправления.
Директором департамента государственного бюджета Минфина стал Мухамедов Шерзод Дилмуратович. Ранее он работал начальником главного управления государственного бюджета.
На должность главы департамента тарифной политики и реформирования государственных предприятий назначен Мустафаев Хуршед Бахтиёрович. До этого он был заместителем начальника главного управления тарифной политики и реформирования государственных предприятий и первым вице-директором департамента тарифной политики и реформирования государственных предприятий.
Департамент бюджетной политики в сфере здравоохранения и спорта возглавил Фазилкаримов Отабек Рустамович. До своего назначения он был руководителем департамента бюджетной политики в области здравоохранения, спорта и социальной защиты.
Директором департамента бюджетной политики в отраслях социальной защиты населения и государственных социальных услуг стал Муслитдинов Нодир Хожиевич.
Прежде он возглавлял департамент бюджетной политики в области образования, науки и культуры Минфина.