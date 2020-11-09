Назначены новые руководители департаментов Минфина

Кадровые изменения произошли в центральном аппарате Министерства финансов. Должностные лица уже приступили к исполнению своих обязательств.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В центральном аппарате Министерства финансов произошли кадровые изменения, сообщают в пресс-службе органа госуправления.

Директором департамента государственного бюджета Минфина стал Мухамедов Шерзод Дилмуратович. Ранее он работал начальником главного управления государственного бюджета.

Министерство финансов Республики Узбекистан Директор Департамента Государственного бюджета Мухамедов Шерзод

На должность главы департамента тарифной политики и реформирования государственных предприятий назначен Мустафаев Хуршед Бахтиёрович. До этого он был заместителем начальника главного управления тарифной политики и реформирования государственных предприятий и первым вице-директором департамента тарифной политики и реформирования государственных предприятий.

Министерство финансов Республики Узбекистан Мустафаев Хуршед

Департамент бюджетной политики в сфере здравоохранения и спорта возглавил Фазилкаримов Отабек Рустамович. До своего назначения он был руководителем департамента бюджетной политики в области здравоохранения, спорта и социальной защиты.

Министерство финансов Республики Узбекистан Фазилкаримов Отабек

Директором департамента бюджетной политики в отраслях социальной защиты населения и государственных социальных услуг стал Муслитдинов Нодир Хожиевич.

Министерство финансов Республики Узбекистан Муслитдинов Нодир

Прежде он возглавлял департамент бюджетной политики в области образования, науки и культуры Минфина.