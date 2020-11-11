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Глава Совета по примирению Афганистана прибыл с визитом в Ташкент

© Sputnik / Александр Астафьев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201111/15377296/Glava-Soveta-po-primireniyu-Afganistana-pribyl-s-vizitom-v-Tashkent.html

В программе визита - проведение в Ташкенте двусторонних переговоров для обсуждения перспективных направлений дальнейшего укрепления узбекско-афганских отношений.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла прибыл в Ташкент с визитом, он обсудит с властями Узбекистана развитие двусторонних отношений и ход межафганских мирных переговоров, сообщает "Дуне".

"В МИД началась встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с председателем Высшего совета национального примирения Афганистана доктором Абдуллой Абдуллой, прибывшим накануне в Ташкент с визитом", - говорится в информации.

В программе визита - проведение в Ташкенте двусторонних переговоров для обсуждения перспективных направлений дальнейшего укрепления узбекско-афганских отношений, а также хода межафганского мирного диалога.

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Напомним, в столице Катара Дохе 12 сентября стартовали мирные переговоры между афганским правительством и радикальным движением "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.

Теги:
политика, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Афганистан, Афганистан



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