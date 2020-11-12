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Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский заразился коронавирусом — его госпитализировали

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201112/15386318/Zelenskiy-zarazilsya-koronavirusom--ego-gospitalizirovali.html

Президент Украины находится в отдельной палате, у него стандартный график работы, единственное ограничение — это изоляция. 

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский проходит лечение в больнице, рассказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

В понедельник Зеленский сообщил на своем Telegram-канале, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.

Также болеет глава офиса президента Андрей Ермак.

© Sputnik / Игорь Маслов
Пять вопросов Зеленского
"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они (Зеленский и Ермак. — Прим. ред.) находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания… Он находится в изолированной палате, и, соответственно, у него там спецсвязь установлена", — сказал Подоляк в интервью изданию "Украинская правда".

Он отметил, у Зеленского и Ермака стандартный график работы, единственное ограничение — это изоляция. 

По последним данным Минздрава Украины, за все время пандемии в стране коронавирус выявили у 500 865 человек, выздоровели 227 694 заболевших, летальных случаев — 9 145.

Теги:
Украина, пандемия, коронавирус, Владимир Зеленский



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