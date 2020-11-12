Зеленский заразился коронавирусом — его госпитализировали

Президент Украины находится в отдельной палате, у него стандартный график работы, единственное ограничение — это изоляция.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский проходит лечение в больнице, рассказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

В понедельник Зеленский сообщил на своем Telegram-канале, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.

Также болеет глава офиса президента Андрей Ермак.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они (Зеленский и Ермак. — Прим. ред.) находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания… Он находится в изолированной палате, и, соответственно, у него там спецсвязь установлена", — сказал Подоляк в интервью изданию "Украинская правда"

Он отметил, у Зеленского и Ермака стандартный график работы, единственное ограничение — это изоляция.

По последним данным Минздрава Украины, за все время пандемии в стране коронавирус выявили у 500 865 человек, выздоровели 227 694 заболевших, летальных случаев — 9 145.