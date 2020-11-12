Зеленский заразился коронавирусом — его госпитализировали

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский проходит лечение в больнице, рассказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
В понедельник Зеленский сообщил на своем Telegram-канале, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Также болеет глава офиса президента Андрей Ермак.
Он отметил, у Зеленского и Ермака стандартный график работы, единственное ограничение — это изоляция.
По последним данным Минздрава Украины, за все время пандемии в стране коронавирус выявили у 500 865 человек, выздоровели 227 694 заболевших, летальных случаев — 9 145.