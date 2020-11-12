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Флаги Узбекистана и Египта

Посол Египта Амани аль-Итр завершает дипмиссию в Узбекистане

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201112/15387086/Posol-Egipta-Amani-al-Itr-zavershaet-dipmissiyu-v-Uzbekistane.html

Глава МИД РУз высоко оценил вклад Амани аль-Итр в расширение узбекско-египетских отношений.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов встретился с послом Египта в Узбекистане Амани аль-Итр, которая завершает дипломатическую миссию в республике. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Они обсудили актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами и взаимодействия в рамках международных и региональных структур.

"Стороны высказались за реализацию совместных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, туристической, образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах", — рассказали в пресс-службе.

Камилов высоко оценил вклад Амани аль-Итр в расширение узбекско-египетских отношений. Она, в свою очередь, поблагодарила узбекскую сторону за созданные в РУз благоприятные условия для работы.

Амани аль-Итр была назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет в Узбекистане в 2017 году.

Египет первым среди арабских государств признал независимость Узбекистана, это произошло 26 декабря 1991-го. Дипломатические отношения между странами были установлены 23 января 1992 года. Посольство Египта открылось в Ташкенте в 1993-м.

Теги:
МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов, Посол, Узбекистан, Египет



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