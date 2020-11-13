Мирзиёев отчитал чиновников на совещании в Кашкадарье

Глава республики находится в области с рабочим визитом. Сейчас он проводит совещание с участием регионального актива, депутатов местного кенгаша, руководителей министерств и ведомств.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Кашкадарьинская область не использует свой потенциал в полную силу, отстает от многих других регионов Узбекистана, заявил глава республики Шавкат Мирзиёев на совещании в пятницу.

На встрече с президентом присутствуют местные чиновники, руководители министерств и ведомств.

"Основная цель моего приезда — определить вместе с вами конкретные задачи и меры, чтобы придать мощный импульс развитию области. Кашкадарья не использует свой потенциал в полную силу, намного отстает от многих регионов страны", — сказал Мирзиёев.

Чем недоволен президент

Доля региона в ВВП страны за последние десять лет упала с 9,4 до 7,1 процента, а в промышленности — с 11 до шести процентов.

"Здесь показатель валового регионального продукта на душу населения — один из самых низких в стране. Заслуживают ли этого кашкадарьинцы?" — сказал президент.

Отсутствие научной базы, инновационного подхода к выращиванию сельхозпродукции. Урожайность хлопчатника в 2019 году составила 19 центнеров с гектара — это самый низкий показатель в стране. Не хватает сельхозтехники. Низок уровень переработки продукции.

В результате неправильного орошения засолены 45 процентов земель. Особенно тяжелая ситуация в Мубарекском, Гузарском, Нишанском и Касанском районах. Из оборота выбыло 38 тысяч гектаров земли. Капельное орошение внедрено лишь на 2,4 процента орошаемых площадей.

Обеспеченность населения питьевой водой в целом по области составляет 50 процентов: в Касане — 26 процентов, в Дехканабаде — всего четыре процента. Нуждаются в ремонте 60 процентов труб. Изношена канализация в Карши.

В негодном состоянии находятся 8,7 тысячи километров региональных автодорог.

В 88 школах области дети учатся в несколько смен, а отдельные филиалы учреждений построены из битой глины. Кашкадарьинская молодежь занимает 13-е место в стране по показателям поступления в высшие образовательные учреждения.

В этом году ни один из выпускников 191 школы области не смог поступить в вуз.

В регионе не хватает 257 врачей узкого профиля и 855 — в первичном звене. Области нужны еще 18 семейных поликлиник и 30 пунктов семейных врачей. На каждую семейную поликлинику должно приходиться в среднем 25-30 тысяч граждан, в Кашкадарье этот показатель составляет 90 тысяч.