Главы МИД обсудят перспективы сотрудничества между ЕС и странами ЦА

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. МИД Узбекистана выступил с заявлением о предстоящей министерской встрече "Европейский союз – Центральная Азия".
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Сообщается, что 17 ноября 2020 года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в 16-й министерской встрече "Европейский союз – Центральная Азия", которая состоится в формате видеоконференции.
Главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние и перспективы сотрудничества между Европейским союзом и странами Центральной Азии, приоритетные направления взаимодействия и практические аспекты продвижения межрегиональных связей.
Министры также обменяются мнениями по отдельным вопросам международной и региональной повестки.