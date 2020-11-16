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Выборы президента Молдовы: Майя Санду побеждает с 57,75% голосов

© Sputnik / Евгений Одиноков
Политика
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Второй тур выборов главы республики прошел в воскресенье. Граждане выбирали президента на ближайшие четыре года.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Экс-премьер Молдовы и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов с 57,75 процента голосов, сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Второй тур выборов главы республики прошел в воскресенье. Граждане выбирали президента на ближайшие четыре года. Претендентами были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Центризбирком страны обработал сто процентов протоколов с избирательных участков. Согласно предварительным данным ЦИК, Санду побеждает на выборах президента с 57,75 процента голосов, за Додона проголосовали 42,25 процента избирателей.

Согласно законодательству Молдовы, победителем выборов президента признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.

Теги:
Майя Санду, Молдова, выборы президента, президент



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