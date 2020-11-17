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Глава Агенства США по международному развитию готов приехать в Узбекистан

Пресс-служба МИД Узбекистана
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20201117/15422163/Glava-Agenstva-SShA-po-mezhdunarodnomu-razvitiyu-gotov-priekhat-v-Uzbekistan.html

Собеседники подтвердили заинтересованность в реализации региональных проектов USAID в рамках формата "С5+1", в частности ориентированных на активное вовлечение Афганистана в экономические процессы в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Накануне глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся с визитом в США, встретился с руководителем Агентства США по международному развитию (USAID) Джоном Барсой, сообщили в пресс-службе МИД.

Стороны приветствовали успешный запуск новых проектов в Узбекистане в области образования, здравоохранения, энергетики и судопроизводства.

Обсудили и другие совместные проекты, направленные на экономическое развитие Узбекистана, укрепление экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, усовершенствование управления и эффективное использование водных ресурсов, улучшение ситуации в Приаралье.

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Джон Барса отметил, что Агентство поддерживает проводимые в Узбекистане масштабные реформы.

Собеседники подтвердили заинтересованность в реализации региональных проектов USAID в рамках формата "С5+1", в частности ориентированных на активное вовлечение Афганистана в экономические процессы в Центральной Азии.

Глава Агентства выразил готовность посетить Узбекистан в ближайшее время.

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Несколько дней назад состоялась встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и председателя Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллы Абдуллы в Ташкенте. В ходе дискуссии стороны отметили важность интенсификации вовлечения Афганистана в интеграционные процессы в Центральной Азии для скорейшего достижения мира и стабильности в этой стране.

Теги:
USAID, Афганистан, МИД Узбекистана, Узбекистан, США



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