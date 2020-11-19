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Назначен новый замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (405)
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20201119/15438384/Naznachen-novyy-zamministra-investitsiy-i-vneshney-torgovli-Uzbekistana.html

Пост занял Анвар Асамов, который до этого работал первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом назначил Анвара Асамова заместителем министра инвестиций и внешней торговли, сообщили в пресс-службе Минюста республики.

До этого Асамов занимал должность первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета.

Анвар Асамов назначен заместителем главы МИВТ
Пресс-служба МПК
Анвар Асамов назначен заместителем главы МИВТ

В среду в Генеральной прокуратуре рассказали о смене руководителя Бюро принудительного исполнения. Пост занял Хасан Кабирджанов. Его предшественник Ботир Кудратходжаев возглавлял ведомство с июня 2017 года.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (405)
Теги:
кадровые перестановки, назначение, Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана



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