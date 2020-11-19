Назначен новый замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана

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Пост занял Анвар Асамов, который до этого работал первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом назначил Анвара Асамова заместителем министра инвестиций и внешней торговли, сообщили в пресс-службе Минюста республики.
До этого Асамов занимал должность первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета.
Пресс-служба МПК
Анвар Асамов назначен заместителем главы МИВТ
В среду в Генеральной прокуратуре рассказали о смене руководителя Бюро принудительного исполнения. Пост занял Хасан Кабирджанов. Его предшественник Ботир Кудратходжаев возглавлял ведомство с июня 2017 года.