Бессовестные и лживые — Путин о попытках реабилитации и героизации нацистов

Президент России обратился к участникам Международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга", стартовавшего в день 75-летия начала главного суда XX века.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин назвал бессовестными и лживыми попытки реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников.

"Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно — бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников", — сказал Путин в обращении к участникам форума "Уроки Нюрнберга". Видео опубликовано на сайте Кремля.

"Скажу больше: долг всего мирового сообщества — стоять на страже решения суда народов", — заявил российский лидер.

В июне была опубликована статья президента РФ "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В ней Путин в очередной раз подчеркнул: "преступным деяниям пособников нацистов не может быть оправдания, им нет срока давности".

"Поэтому вызывает недоумение, когда в ряде стран те, кто запятнал себя сотрудничеством с нацистами, вдруг приравниваются к ветеранам Второй мировой войны. Считаю недопустимым ставить знак равенства между освободителями и оккупантами. А героизацию пособников нацистов могу рассматривать только как предательство памяти наших отцов и дедов. Предательство тех идеалов, которые объединили народы в борьбе с нацизмом", — заявил российский лидер.

Сегодня — ровно 75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса. Он длился 218 дней — до 1 октября 1946-го. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.

Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.