Путин 21 ноября выступит на саммите G20

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите "двадцатки" 21 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
По данным пресс-службы, лидеры обсудят вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения, восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли.
"Будет также затронута проблематика сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, энергетики и противодействия коррупции", — говорится в сообщении.
Ключевые решения саммита предполагается зафиксировать в итоговой декларации.