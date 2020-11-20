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Президент РФ Владимир Путин

Путин 21 ноября выступит на саммите G20

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201120/15447664/Putin-21-noyabrya-vystupit-na-sammite-G20.html

Лидеры обсудят вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения, восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите "двадцатки" 21 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Телеэкран на котором видны лидеры стран G20
© REUTERS
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Саммит G20 пройдет под председательством Саудовской Аравии в режиме видеоконференции.

По данным пресс-службы, лидеры обсудят вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения, восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли.

"Будет также затронута проблематика сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, энергетики и противодействия коррупции", — говорится в сообщении.

Ключевые решения саммита предполагается зафиксировать в итоговой декларации.

Теги:
внешняя политика, политика, G20, Владимир Путин



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