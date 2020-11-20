Как сделать работу госорганов Узбекистана более прозрачной

На сегодня отдельные органы власти и управления своевременно не реагируют на проблемы населения, которые обсуждаются в СМИ и соцсетях. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Участники пятничного заседания Сената Олий Мажлиса обсудили исполнение закона "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

Зампредседателя комитета по вопросам науки образования и здравоохранения Махмуд Парпиев отметил, что информационные службы хокимиятов не изучают, не анализируют, не освещают проблемы населения районов и городов. По его словам, не установлен порядок приглашения представителей СМИ на брифинги, совещания и другие мероприятия.

Отдельные министерства, ведомства и хокимияты не отвечают на обращения граждан через сайты. К примеру, Министерство жилищно-коммунального обслуживания не отреагировало на 176 из 420 поступивших обращений, Минздрав — на 132 из 354, Министерство махалли и поддержки семьи на 140 из 253, Минзанятости — на 42 из 83, Министерство высшего и среднего специального образования — на 39 из 83.

Директор Агентства информации и массовых коммуникаций Асаджон Ходжаев на заседании высказал мнение, что повышение открытости органов возможно лишь путем более активной работы их информационных служб.

"Сегодня пресс-службы министерств и ведомств несут очень серьезную нагрузку. Наряду с организацией и проведением брифингов и пресс-конференций они ведут свои страницы и каналы в соцсетях, должны оперативно отвечать на вопросы, задаваемые онлайн, — сказал он. — Штат информационных служб должен быть расширен до четырех-пяти сотрудников. При отсутствии такой возможности необходимо набирать сотрудников на договорной основе".

Для повышения квалификации 120 пресс-секретарей участвуют в цикле семинаров, проходящих в агентстве в ноябре. Полученные знания позволят им повысить оперативность ответов на обращения граждан, в том числе на необъективные замечания. Такие же обучающие семинары пройдут в декабре для журналистов.

Чтобы доступ к информации госорганов стал шире, планируется проводить брифинги и другие мероприятия на основе специального медиаплана не только в агентстве, но и в Национальном пресс-центре. Кроме того, совместно с соответствующими хокимиятами и территориальными представительствами госорганов намечено увеличить число пресс-туров и пресс-конференций в регионах.

В соответствии с постановлением президента "О дальнейших мерах по обеспечению независимости средств массовой информации и развитию деятельности пресс-служб государственных органов и организаций" от 27 июня 2019 года, руководители пресс-служб госорганов получили статус советника руководителя по вопросам информационной политики и по условиям оплаты труда, медицинского и транспортного обслуживания приравниваются к заместителю руководителя государственного органа и организации.