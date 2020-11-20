Президент Таджикистана сменил главу Нацбанка

Джамшед Нурмахмадзод освобожден от занимаемой должности с формулировкой "в связи с переходом на другую работу".

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сменил председателя Национального банка республики, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

"Освободить Нурмахмадзода Джамшеда от должности председателя Национального банка Таджикистана в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.

Другим указом Рахмона на место главы Нацбанка назначен бывший заместитель председателя регулятора 47-летний Хоким Холикзода.

Шестидесятилетний Нурмухаммадзода занимал эту должность с мая 2015 года.