Абдулазиз Камилов посетит Сеул

Делегация Узбекистана прибудет в Южную Корею для участия в форуме по сотрудничеству. Визит продлится до 27 ноября.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 24-27 ноября посетит Сеул, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Узбекская делегация во главе с Камиловым примет участие в XIII Форуме по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия".

В рамках мероприятия планируется также провести несколько двусторонних встреч.

С 15 по 22 ноября Абдулазиз Камилов находился в Соединенных Штатах. Он, в частности, принял участие в восьмом раунде узбекско-американских политических консультаций, встретился с заместителем советника президента США по нацбезопасности Мэтью Поттингером, а также с исполняющим обязанности министра обороны страны Кристофером Миллером.