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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Абдулазиз Камилов посетит Сеул

Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201123/15461493/Abdulaziz-Kamilov-posetit-Seul.html

Делегация Узбекистана прибудет в Южную Корею для участия в форуме по сотрудничеству. Визит продлится до 27 ноября.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 24-27 ноября посетит Сеул, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Узбекская делегация во главе с Камиловым примет участие в XIII Форуме по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия".

В рамках мероприятия планируется также провести несколько двусторонних встреч.

С 15 по 22 ноября Абдулазиз Камилов находился в Соединенных Штатах. Он, в частности, принял участие в восьмом раунде узбекско-американских политических консультаций, встретился с заместителем советника президента США по нацбезопасности Мэтью Поттингером, а также с исполняющим обязанности министра обороны страны Кристофером Миллером.

Теги:
МИД Узбекистана, Южная Корея, Сеул, внешняя политика, политика, Абдулазиз Камилов



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