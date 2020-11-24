Шавкат Мирзиёев поручил снять с должности сразу нескольких хокимов

Был поднят вопрос об освобождении от занимаемой должности хокимов Бухарского, Джандарского и Сырдарьинского районов, не организовавших должным образом работу по созданию рабочих мест, решению проблем и поддержке предпринимателей.

ТАШКЕНТ, 24 ноя - Sputnik. Под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева проходит видеоселекторное совещание, в повестку дня которого включены два вопроса – эффективность принимаемых мер по поддержке предпринимательства в регионах и дальнейшие задачи по развитию сферы услуг, пишет пресс-служба.

Из важного - был поднят вопрос об освобождении от занимаемой должности хокимов Бухарского, Джандарского и Сырдарьинского районов, не организовавших должным образом работу по созданию рабочих мест, решению проблем и поддержке предпринимателей.

На совещании рассмотрена результативность деятельности хокимов и руководителей секторов по основной задаче, поставленной перед ними, а именно – созданию новых рабочих мест и выведению малообеспеченных семей из "железной тетради".

В начале года на финансирование программ семейного предпринимательства планировалось выделить 4 триллиона сумов. Однако благодаря ассигнованным в течение года дополнительным средствам предоставлены льготные кредиты населению и предпринимателям на общую сумму 5,2 триллиона сумов.

Оказалось, что предприниматели для реализации новых проектов нуждаются в кредитных средствах на сумму 1 триллион сумов. В связи с этим Министерству финансов поручено разместить в Народном банке, Микрокредитбанке и Агробанке в качестве ресурсов для программ семейного бизнеса 1 триллион сумов, привлеченных за счет выпуска еврооблигаций.

Народному банку поручено подготовить проекты по женскому предпринимательству, обучить женщин ведению бизнеса. Указано, что при этом сотрудники банка должны непосредственно помогать перспективным деловым леди, в том числе выезжая на места.

На совещании была подвергнута критике работа по стимулированию активного предпринимательства в Язъяванском, Учтепинском, Шафирканском и Бекабадском районах. Министерству экономического развития и сокращения бедности поручено создать систему "бизнес-патронажа" для оказания всесторонней помощи предпринимателям в таких отстающих районах.

Также были обсуждены вопросы улучшения инфраструктуры на местах. Отмечалось, что в рамках инвестиционных программ 22 отстающим в развитии районам будет выделено 264 миллиарда сумов, а в целом другим районам – дополнительно 736 миллиардов сумов.