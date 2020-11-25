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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Абдулазиз Камилов: Узбекистан поддерживает внутриафганские мирные переговоры

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201125/15479810/Abdulaziz-Kamilov-Uzbekistan-podderzhivaet-vnutriafganskie-mirnye-peregovory.html

В ходе онлайн-дискуссии отмечали, Узбекистан активно вовлекается в процессы установления мира и стабильности в Афганистане, ряд важных и актуальных инициатив, направленных на восстановление социально-экономической жизни выдвинул Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в режиме онлайн принял участие в Международной конференции по Афганистану, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

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В работе конференции приняли участие представители международных и региональных организаций, гражданского общества и СМИ более чем из 100 стран.

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В ходе онлайн-дискуссии отмечали, что Узбекистан стал одним из первых государств, приветствовавших начало внутриафганских мирных переговоров и активно способствовавших их проведению. Республика активно вовлекается в процессы установления мира и стабильности в Афганистане, ряд важных и актуальных инициатив, направленных на восстановление социально-экономической жизни выдвинул и Шавкат Мирзиёев.

Узбекистан оказывает содействие Афганистану в области электроснабжения, строительства транспортной инфраструктуры, подготовки высококвалифицированных кадров.

Отдельное внимание на конференции уделено вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также преодоления ее последствий. Узбекистан направил братскому афганскому народу ряд караванов гуманитарной помощи с предметами первой необходимости, продуктами питания, медицинскими препаратами.

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Участники форума высоко оценили проводимую Узбекистаном работу по продвижению мирного процесса и содействию восстановлению экономики Афганистана.

Теги:
Центральная Азия, Международная конференция по Афганистану, онлайн, Конференция, МИД Узбекистана



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