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Сколько россиян доверяют Владимиру Путину

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201129/15499522/Skolko-rossiyan-doveryayut-Vladimiru-Putinu.html

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 67,7 процента россиян, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 16 по 22 ноября.

Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 67,7 процента указали главу государства, 28,6 процента сообщили о недоверии к нему.

Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 61,6 процента, не одобряют его деятельность 28,5 процента.

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В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018-го ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов.

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает один процент.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин проведет итоговую пресс-конференцию 17 декабря. Президент выйдет на связь из своей резиденции.

Теги:
ВЦИОМ, опрос, политика, Владимир Путин, Россия



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