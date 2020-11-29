Сколько россиян доверяют Владимиру Путину

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 67,7 процента россиян, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 16 по 22 ноября.

Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 67,7 процента указали главу государства, 28,6 процента сообщили о недоверии к нему.

Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 61,6 процента, не одобряют его деятельность 28,5 процента.

В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018-го ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов.

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает один процент.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин проведет итоговую пресс-конференцию 17 декабря. Президент выйдет на связь из своей резиденции.