Шойгу сравнил свою немецкую коллегу с избалованной школьницей

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявление своей коллеги из ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с РФ надо разговаривать с позиции силы.
Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, Шойгу напомнил, что в апреле этого года в Черном море был найден затопленный во время войны теплоход "Армения" с останками гражданских на борту. По мнению министра, это один из многочисленных эпизодов войны, о котором надо рассказывать.
"Особенно когда нынешнее поколение политиков, допустим, той же Германии, начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы", — отметил глава российского оборонного ведомства. Его цитирует РИА Новости.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в Бундестаге несколько дней назад, призвала вести переговоры с РФ о разоружении "с позиции силы": "Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем".
Ранее слова Крамп-Карренбауэр прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, вести разговоры с Россией с позиции силы у ФРГ вряд ли получится — слишком сильно Германия зависит в вопросах обороны от США.