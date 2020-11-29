18:01 29 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Шойгу сравнил свою немецкую коллегу с избалованной школьницей

Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Политика
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/1d/15500001.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201129/15499949/Shoygu-sravnil-svoyu-nemetskuyu-kollegu-s-izbalovannoy-shkolnitsey.html

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее призвала вести переговоры с РФ о разоружении с позиции силы. "Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем", подчеркнула она.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявление своей коллеги из ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с РФ надо разговаривать с позиции силы.

Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, Шойгу напомнил, что в апреле этого года в Черном море был найден затопленный во время войны теплоход "Армения" с останками гражданских на борту. По мнению министра, это один из многочисленных эпизодов войны, о котором надо рассказывать.

"Особенно когда нынешнее поколение политиков, допустим, той же Германии, начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы", — отметил глава российского оборонного ведомства. Его цитирует РИА Новости.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в Бундестаге несколько дней назад, призвала вести переговоры с РФ о разоружении "с позиции силы": "Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем".

Пресс-служба МИД РФ
В ФРГ призвали говорить с Россией с позиции силы — ответ Марии Захаровой
"Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой", — сказал Шойгу.

Ранее слова Крамп-Карренбауэр прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, вести разговоры с Россией с позиции силы у ФРГ вряд ли получится — слишком сильно Германия зависит в вопросах обороны от США.

Теги:
Министерство обороны России, Минобороны РФ, политика, Германия, Россия, Сергей Шойгу



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дайвер в самом глубоком бассейне в мире Deepspot в Польше.
Храм майя, пещеры, обломки кораблей: как выглядит глубочайший в мире бассейн
Поединок Майка Тайсона и Роя Джонса
"Битва легенд": Майк Тайсон против Роя Джонса-младшего — полное видео
Сколько узбекистанцы задолжали за электричество
На темной стороне улицы: сколько узбекистанцы задолжали за свет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться