Шойгу сравнил свою немецкую коллегу с избалованной школьницей

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее призвала вести переговоры с РФ о разоружении с позиции силы. "Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем", подчеркнула она.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявление своей коллеги из ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с РФ надо разговаривать с позиции силы.

Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, Шойгу напомнил, что в апреле этого года в Черном море был найден затопленный во время войны теплоход "Армения" с останками гражданских на борту. По мнению министра, это один из многочисленных эпизодов войны, о котором надо рассказывать.

"Особенно когда нынешнее поколение политиков, допустим, той же Германии, начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы", — отметил глава российского оборонного ведомства. Его цитирует РИА Новости.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в Бундестаге несколько дней назад, призвала вести переговоры с РФ о разоружении "с позиции силы": "Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем".

"Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой", — сказал Шойгу.

Ранее слова Крамп-Карренбауэр прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, вести разговоры с Россией с позиции силы у ФРГ вряд ли получится — слишком сильно Германия зависит в вопросах обороны от США.