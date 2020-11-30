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Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

В Кыргызстане отменили приговор экс-президенту Атамбаеву

AP Photo/Vladimir Voronin
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201130/15507185/V-Kyrgyzstane-otmenili-prigovor-eks-prezidentu-Atambaevu.html

Решение двух предыдущих инстанций отменено. Сейчас дело направлено в Первомайский районный суд на новое рассмотрение.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Верховный суд Кыргызстана отменил приговор бывшему президенту Кыргызстану Алмазбеку Атамбаеву. 

Напомним: в июне экс-лидер, по решению Первомайского районного суда Бишкека, был приговорен к 11 годам и 2 месяцам заключения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 

Теперь же дело отправлено на новое рассмотрение.

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Кроме того, продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от кыргызской столицы.

По этому делу ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теги:
Приговор, освобождение, суд, Тюрьма, президент, Кыргызстан, Алмазбек Атамбаев



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