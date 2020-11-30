Абдулла Арипов принял участие в заседании СГП ШОС

В рамках заседания рассмотрели тематику деятельности Делового совета и Межбанковского объединения ШОС. По итогам дискуссий принято совместное коммюнике.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов принял участие в заседании Совета глав правительств–членов Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС), сообщает ИА Dunyo.

В соответствии с повесткой дня главы правительств обсудили вопросы преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции.

Речь шла и о цифровизации экономик государств–членов ШОС, углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, расширения практики взаимных расчетов в национальных валютах.

Обменялись мнениями о ходе реализации плана мероприятий на 2012–2025 годы по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035-го и о Концепции сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху.

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В рамках заседания рассмотрели тематику деятельности Делового совета и Межбанковского объединения ШОС.

По итогам заседания СГП ШОС принято совместное коммюнике.