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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев

Шавкат Мирзиёев поздравил Назарбаева с Днем первого президента

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Лидер республики пожелал Елбасы крепкого здоровья, счастья и больших успехов в его деятельности во благо страны, а казахскому народу – мира, благополучия, устойчивого развития и процветания.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем первого президента Казахстана. Об этом сообщает официальный сайт экс-правителя Казахстана.

"День первого президента – это исторический выбор многонационального народа Казахстана, уникальный символ мира и стабильности, единства и согласия нации. Вы заслужили большое уважение и признание как лидер страны, основоположник эффективных реформ, приведших к беспрецедентным достижениям суверенного Казахстана, автор признанных мировым сообществом глобальных инициатив, опытный и известный политик, самоотверженный руководитель, считающий своим священным долгом служение своему народу и родине", - информируется в поздравительной телеграмме Мирзиёева.

Глава государства пожелал Елбасы крепкого здоровья, счастья и больших успехов в его деятельности во благо страны, а казахскому народу – мира, благополучия, устойчивого развития и процветания.

Теги:
День президента, поздравление, Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев



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