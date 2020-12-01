Когда запланирована комиссия РФ и Узбекистана на уровне премьеров

Глава Минпромторга примет участие в открытии Ташкентского металлургического завода, который построен с участием российских инвестиций и оборудования.

ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Очередное заседание совместной комиссии на уровне премьер-министров Узбекистана и России запланировано на середину декабря, заявил директор департамента министерства промышленности и торговли России Михаил Анисимов РИА Новости.

"На 4 декабря также запланирован визит в Узбекистан министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова", - заявил он.

По его словам, глава Минпромторга, в частности, примет участие в открытии Ташкентского металлургического завода, который построен с участием российских инвестиций и оборудования.

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Анисимов отметил позитивную динамику двусторонней торговли за первую половину 2020 года.

Напомним, первое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран состоялось в Ургенче (Узбекистан) в мае 2019 года.