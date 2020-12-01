00:56 02 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск

Когда запланирована комиссия РФ и Узбекистана на уровне премьеров

Sputnik / Юрий Корсунцев
Политика
Получить короткую ссылку
10710
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201201/15517362/Kogda-zaplanirovana-komissiya-RF-i-Uzbekistana-na-urovne-premerov.html

Глава Минпромторга примет участие в открытии Ташкентского металлургического завода, который построен с участием российских инвестиций и оборудования.

ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Очередное заседание совместной комиссии на уровне премьер-министров Узбекистана и России запланировано на середину декабря, заявил директор департамента министерства промышленности и торговли России Михаил Анисимов РИА Новости.

"На 4 декабря также запланирован визит в Узбекистан министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова", - заявил он.

По его словам, глава Минпромторга, в частности, примет участие в открытии Ташкентского металлургического завода, который построен с участием российских инвестиций и оборудования.

Узбекистан в декабре получит статус наблюдателя в ЕАЭС – Минпромторг РФ >>

Анисимов отметил позитивную динамику двусторонней торговли за первую половину 2020 года. 

Напомним, первое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран состоялось в Ургенче (Узбекистан) в мае 2019 года.

Теги:
Минпромторг, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Навстречу празднику: на Красной площади открылся ГУМ-каток
Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Ташкенте
Хабиб: зал нашего отца всегда отрыт для бойцов ММА из Узбекистана — видео
Сколько узбекистанцы задолжали за электричество
На темной стороне улицы: сколько узбекистанцы задолжали за свет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться