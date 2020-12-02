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Назарбаев прокомментировал слухи о возможном переносе столицы Казахстана

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201202/15518792/Nazarbaev-prokommentiroval-slukhi-o-vozmozhnom-perenose-stolitsy-Kazakhstana.html

Пользователи казахстанских соцсетей ранее обсуждали информацию о якобы переносе столицы в Туркестан.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал слухи о возможном переносе столицы республики из Нур-Султана в Туркестан.

Информацию об этом ранее обсуждали пользователи казахстанских соцсетей.

"Нет, для этого нет оснований", — сказал Назарбаев в документальном фильме о Туркестане, показанном во вторник по государственному телеканалу Qazaqstan.

Он отметил, что Туркестан — город с большой историей, но власти продолжат развивать Нур-Султан.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев поздравил Назарбаева с Днем первого президента
"Сменилось название столицы на Нур-Султан. Я не был инициатором этого, но и против не был, так как каждое здание было построено под моим контролем", — добавил первый президент.

Столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Назарбаев сложил свои полномочия президента. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем Сената. После вступления в должность Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Султан в честь первого президента. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в Конституцию.

Теги:
Нур-Султан, Туркестан, Казахстан, Нурсултан Назарбаев



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