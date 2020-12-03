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Узбекистан и Саудовская Аравия реализуют инвестпроекты в сфере энергетики

МИД Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201203/15531787/Uzbekistan-i-Saudovskaya-Araviya-realizuyut-investproekty-v-sfere-energetiki.html

Вице-министры двух государств оценили важность создания дополнительных мер для предотвращения негативных воздействий пандемии коронавируса на двусторонние торгово-экономические связи.

ТАШКЕНТ, 3 дек— Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков провел переговоры с замминистра иностранных дел Саудовской Аравии Аделом Мирдадом. Мероприятие состоялось в формате видеоконференцсвязи, сообщают в МИД Узбекистана.

В ходе беседы стороны рассмотрели перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.

Отмечено, что за последние годы узбекско-саудовские многоплановые отношения поднялись на новый уровень развития.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Вице-министры двух государств оценили важность создания дополнительных мер для предотвращения негативных воздействий пандемии коронавируса на двусторонние торгово-экономические связи и наращивание объемов взаимного товарооборота.

Также была достигнута договоренность о совместной реализации инвестиционных проектов в сферах энергетики, а также сельского хозяйства, туризма и фармацевтики.

Теги:
энергетика, Торговля, Экономика, товарооборот, Саудовская Аравия, Узбекистан



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