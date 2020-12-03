Узбекистан и Саудовская Аравия реализуют инвестпроекты в сфере энергетики

Вице-министры двух государств оценили важность создания дополнительных мер для предотвращения негативных воздействий пандемии коронавируса на двусторонние торгово-экономические связи.

ТАШКЕНТ, 3 дек— Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков провел переговоры с замминистра иностранных дел Саудовской Аравии Аделом Мирдадом. Мероприятие состоялось в формате видеоконференцсвязи, сообщают в МИД Узбекистана.

В ходе беседы стороны рассмотрели перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.

Отмечено, что за последние годы узбекско-саудовские многоплановые отношения поднялись на новый уровень развития.

Вице-министры двух государств оценили важность создания дополнительных мер для предотвращения негативных воздействий пандемии коронавируса на двусторонние торгово-экономические связи и наращивание объемов взаимного товарооборота.

Также была достигнута договоренность о совместной реализации инвестиционных проектов в сферах энергетики, а также сельского хозяйства, туризма и фармацевтики.