"Работать не для отчетности, а на результат": Мирзиёев о развитии науки

Уровень исследований в высших учебных заведениях очень низкий, совершенно не чувствуется эффект от деятельности проректоров вузов по науке и инновациям.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Под председательством президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное стоящим перед высшими учебными заведениями, научными организациями, отраслями и регионами приоритетным задачам в области развития науки и инноваций, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Мирзиёева, несмотря на то, что из бюджета на инновационные разработки выделено 100 миллиардов сумов, по итогам конкурсов сформирован лишь 51 проект на 29 миллиардов сумов. В прошлом году 33 научных института системы Академии наук получили всего лишь 59 патентов.

Шавкат Мирзиёев поручил расставить приоритеты в развитии науки >>

Уровень исследований в высших учебных заведениях очень низкий, совершенно не чувствуется эффект от деятельности проректоров вузов по науке и инновациям.

"В каком состоянии взаимодействие между вузами, научными организациями, отраслями и регионами? Сегодня этот вопрос ребром стоит на повестке. К сожалению, взаимодействие не на должном уровне", – сказал Шавкат Мирзиёев.

На совещании было поручено основать совместные предприятия в Наманганской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях для обслуживания водосберегающих систем.

Указано на важность привлечения к проектированию ирригационных сооружений, возводимых за счет зарубежных финансовых институтов, не только иностранных специалистов, но и отечественных ученых. К примеру, в Каракалпакстане в рамках проекта управления водными ресурсами стоимостью 215 миллионов долларов на одни только научные исследования было направлено 8 миллионов долларов.

Также подчеркнута необходимость перепроектирования ирригационных сооружений, правильного планирования водных ресурсов на базе Научно-исследовательского центра водных проблем, организованного в Хорезмской области.

"Достижения науки чрезвычайно важны для химической и нефтегазовой промышленности. Тот факт, что Узбекистан импортирует химические реагенты, полимеры и другие продукты в больших объемах, наглядно показывает ситуацию в этом направлении", - говорится в сообщении.

В связи с этим поставлена задача создать на основе зарубежного опыта центр глубокой переработки нефти и природного газа и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Президент обратил особое внимание на проблемы в сфере энергетики.

На совещании было также поручено создать при институте специальную лабораторию по изучению состава и стандартизации лекарственных растений, центр доклинических исследований, выделить гранты ученым.

"Необходимо понять одну вещь: без науки, без инноваций мы никогда не достигнем поставленных целей. Работать надо не для отчетности, а на результат", – сказал президент.

Отмечалось, что в сотрудничестве с зарубежными клиниками необходимо наладить операции по трансплантации печени, почек, костного мозга в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии, инновационные операции на сердце – в Республиканском центре кардиологии.

Для интеграции науки и производства следует широко использовать потенциал технопарков, отмечалось на совещании. Даны соответствующие поручения высшим учебным заведениям, научно-исследовательским институтам и Министерству инновационного развития.