Камилов поговорил с главой МИД Швейцарии

Главы МИД намерены реализовать совместные проекты по развитию инфраструктуры в сельской местности, внедрению ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Накануне состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития узбекско-швейцарских многоплановых отношений.

Главы МИД намерены укрепить торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также реализовать совместные проекты по развитию инфраструктуры в сельской местности, внедрению ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий.

Кроме того, было уделено отдельное внимание вопросам взаимодействия двух стран в рамках ООН, ОБСЕ и других международных структур.