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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Камилов поговорил с главой МИД Швейцарии

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201208/15554928/Kamilov-pogovoril-s-glavoy-MID-Schveytsarii.html

Главы МИД намерены реализовать совместные проекты по развитию инфраструктуры в сельской местности, внедрению ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Накануне состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития узбекско-швейцарских многоплановых отношений. 
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Главы МИД намерены укрепить торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также реализовать совместные проекты по развитию инфраструктуры в сельской местности, внедрению ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий.

Кроме того, было уделено отдельное внимание вопросам взаимодействия двух стран в рамках ООН, ОБСЕ и других международных структур.

Теги:
телефонный разговор, МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов, Швейцария, Узбекистан



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