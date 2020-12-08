Представители МИД СНГ обсудили проекты планируемых к подписанию документов

Стороны обсудили протокольные, организационно-технические и содержательные аспекты предстоящих очередных заседаний СМИД и СГГ СНГ, в том числе проекты повестки встреч и планируемых к подписанию документов.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Состоялось Согласительное совещание по вопросам подготовки заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, запланированных в рамках председательства Узбекистана в СНГ, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Дискуссия прошла в формате видеоконференции.

Делегацию Узбекистана возглавил заместитель главы МИД Илхомжон Неъматов. В совещании приняли участие руководители и представители внешнеполитических и других причастных ведомств государств-участников СНГ.

Стороны обсудили протокольные, организационно-технические и содержательные аспекты предстоящих очередных заседаний СМИД и СГГ СНГ, в том числе проекты повестки встреч и планируемых к подписанию документов.