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Флаги государств СНГ. Архивное фото

Представители МИД СНГ обсудили проекты планируемых к подписанию документов

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201208/15560756/Predstaviteli-MID-SNG-obsudili-proekty-planiruemykh-k-podpisaniyu-dokumentov.html

Стороны обсудили протокольные, организационно-технические и содержательные аспекты предстоящих очередных заседаний СМИД и СГГ СНГ, в том числе проекты повестки встреч и планируемых к подписанию документов.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Состоялось Согласительное совещание по вопросам подготовки заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, запланированных в рамках председательства Узбекистана в СНГ, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Дискуссия прошла в формате видеоконференции.

Делегацию Узбекистана возглавил заместитель главы МИД Илхомжон Неъматов. В совещании приняли участие руководители и представители внешнеполитических и других причастных ведомств государств-участников СНГ.

Стороны обсудили протокольные, организационно-технические и содержательные аспекты предстоящих очередных заседаний СМИД и СГГ СНГ, в том числе проекты повестки встреч и планируемых к подписанию документов.

Теги:
Илхом Неъматов, МИД Узбекистана, СМИД СНГ



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