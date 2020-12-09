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Banderas de los paises-miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái

Главы МИД СНГ обсудят проблемы регионального и международного масштаба

© Sputnik / Vitaly Belousov
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201209/15563326/Glavy-MID-SNG-obsudyat-problemy-regionalnogo-i-mezhdunarodnogo-masshtaba.html

В работе заседания примут участие главы МИД Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана, а также Председатель Исполкома – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В рамках председательства Республики Узбекистан в Содружестве Независимых Государств 10 декабря 2020 года состоится заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе МИД.

Флаги государств СНГ. Архивное фото
Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Представители МИД СНГ обсудили проекты планируемых к подписанию документов

В работе заседания под председательством Министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова примут участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана, а также Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В ходе предстоящей встречи запланирован обмен мнениями по достигнутым результатам и новым приоритетам взаимодействия в рамках Содружества, международной и региональной проблематике.

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Стороны обсудят также проекты документов, которые планируется подписать на заседании Совета глав государств-участников СНГ.

Теги:
председательство, МИД Узбекистана, Узбекистан, СМИД СНГ, СНГ



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