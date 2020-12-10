Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ЕАЭС

Одним из основных вопросов повестки дня является предоставление Республике Узбекистан статуса государства-наблюдателя при организации.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. По приглашению президента Беларуси, председателя Высшего Евразийского экономического совета Александра Лукашенко 11 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии примут участие лидеры государств-членов ЕАЭС – России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении, а также наблюдателя – Молдовы, и приглашенной страны – Кубы.

"Одним из основных вопросов повестки дня является предоставление Республике Узбекистан статуса государства-наблюдателя при организации", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Шавкат Мирзиёев в своем выступлении обозначит приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС.

Напомним, в мае этого года Олий Мажлис Республики Узбекистан одобрил предложение об участии нашей страны в деятельности Евразийского экономического союза в качестве наблюдателя.