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Шавкат Мирзиёев рассмотрел ход реформ в геологической сфере

Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ЕАЭС

Пресс-служба президента
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201210/15575930/Shavkat-Mirziev-primet-uchastie-v-sammite-EAES.html

Одним из основных вопросов повестки дня является предоставление Республике Узбекистан статуса государства-наблюдателя при организации.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. По приглашению президента Беларуси, председателя Высшего Евразийского экономического совета Александра Лукашенко 11 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии примут участие лидеры государств-членов ЕАЭС – России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении, а также наблюдателя – Молдовы, и приглашенной страны – Кубы.

"Одним из основных вопросов повестки дня является предоставление Республике Узбекистан статуса государства-наблюдателя при организации", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Шавкат Мирзиёев в своем выступлении обозначит приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС.

Напомним, в мае этого года Олий Мажлис Республики Узбекистан одобрил предложение об участии нашей страны в деятельности Евразийского экономического союза в качестве наблюдателя.

Теги:
саммит, ЕАЭС, Александр Лукашенко, Беларусь, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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