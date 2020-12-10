Лидеры Узбекистана и Индии проведут встречу в онлайн-режиме

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 декабря проведут встречу в формате видеоконференции, по ее итогам запланировано подписание пакета двусторонних документов, сообщает пресс-служба главы государства.

"В повестку встречи включены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-индийских отношений дружбы и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах", - говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено вопросам продолжения тесного взаимодействия по преодолению последствий глобального распространения коронавирусной инфекции.

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Лидеры двух стран обменяются мнениями по ситуации в мире и регионе Центральной Азии, обсудят меры по эффективному противодействию современным вызовам и угрозам. По итогам встречи они примут совместное заявление, также будет подписан ряд межправительственных и межведомственных соглашений в области экономики и инноваций, финансово-технического содействия, таможенного дела и технического регулирования торговли, подготовки кадров и проведения совместных научных исследований.