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Лидеры Узбекистана и Индии проведут встречу в онлайн-режиме

Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201210/15576208/Lidery-Uzbekistana-i-Indii-provedut-vstrechu-v-onlayn-rezhime.html

Особое внимание будет уделено вопросам продолжения тесного взаимодействия по преодолению последствий глобального распространения коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 декабря проведут встречу в формате видеоконференции, по ее итогам запланировано подписание пакета двусторонних документов, сообщает пресс-служба главы государства.

"В повестку встречи включены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-индийских отношений дружбы и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах", - говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено вопросам продолжения тесного взаимодействия по преодолению последствий глобального распространения коронавирусной инфекции.

Узбекистан и Индия намерены взаимно защищать инвестиции >>

Лидеры двух стран обменяются мнениями по ситуации в мире и регионе Центральной Азии, обсудят меры по эффективному противодействию современным вызовам и угрозам. По итогам встречи они примут совместное заявление, также будет подписан ряд межправительственных и межведомственных соглашений в области экономики и инноваций, финансово-технического содействия, таможенного дела и технического регулирования торговли, подготовки кадров и проведения совместных научных исследований.

Теги:
политика, Встреча, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан, Индия



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