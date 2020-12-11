Посол Румынии Ромeo Стaнчу завершил дипмиссию в Узбекистане

Во время заключительной встречи были обсуждены состояние и перспективы узбекско-румынского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Накануне министр иностранных дел Абдулазиз Камилов принял посла Румынии Ромeo Стaнчу, завершающего свою дипломатическую миссию в Узбекистане. Об этом сообщили в МИД республики.

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Во время заключительной встречи были обсуждены состояние и перспективы узбекско-румынского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

"Узбекская сторона придает особое значение развитию торгово-экономических и инвестиционных связей с Румынией, в том числе наращиванию взаимной торговли путем организации поставок на румынский рынок широкой номенклатуры продукции", - отмечают в министерстве.

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По итогам встречи министр высоко оценил личный вклад посла в укрепление и развитие узбекско-румынских отношений. Ромeo Стaнчу поблагодарил за постоянную поддержку его деятельности в Узбекистане в качестве главы дипмиссии Румынии.